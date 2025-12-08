Эксперт Роскачества Ганькина сообщила, что работодатель не может обязать присутствовать на корпоративе

Руководство компании не может напрямую обязать сотрудника присутствовать на корпоративе, так как мероприятие обычно проводится вне рабочего времени и не относится к трудовым обязанностям. Об этом рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в беседе с RT .

Как пояснила специалист, участие осуществляется исключительно на добровольной основе, а санкции за отказ не предусмотрены.

«Но важно помнить: если мероприятие проходит в рабочее время и фактически заменяет рабочий процесс, работодатель может ожидать присутствия», — отметила эксперт.

По ее словам, руководство обязано уважать личные границы сотрудников. Визит на праздник ценится как проявление интереса и желания быть частью общей корпоративной культуры.