Эксперт Роскачества Ганькина рассказала, что за ненормированный рабочий день положен дополнительный отпуск

В России предусмотрено особое условие труда — ненормированный рабочий день. Согласно Трудовому кодексу, отдельные сотрудники могут эпизодически выполнять свои обязанности за пределами установленной продолжительности рабочего времени по распоряжению работодателя. Об этом рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в беседе с RT .

По ее словам, работодатель не может привлекать сотрудников к такой деятельности каждый день.

«Привлечение к выполнению обязанностей за пределами установленного рабочего времени возможно лишь в случае производственной необходимости», — объяснила специалист.

Она отметила, что перечень должностей с ненормированным рабочим днем также утверждается заранее. Компенсацией за такие условия труда является дополнительный оплачиваемый отпуск.