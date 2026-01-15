Эксперт Роскачества Ганькина объяснила, что работника не могут наказать за неопрятный вид

Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала RT , что наказать работника только за неопрятный вид нельзя, ведь такого основания нет в Трудовом кодексе РФ.

Как пояснила специалист, руководитель не может привлечь сотрудника к ответственности за субъективные оценки внешности. Однако требования к внешнему виду и гигиене могут быть законно установлены через трудовой договор или локальные нормативные акты.

Эксперт также прокомментировала ситуации, когда речь идет о стойком неприятном запахе, который мешает коллегам или клиентам. В таком случае работодатель вправе реагировать, но только если запах нарушает установленные правила гигиены или условия труда.