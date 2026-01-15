Эксперт Роскачества Ганькина объяснила, что работника не могут наказать за неопрятный вид
Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала RT, что наказать работника только за неопрятный вид нельзя, ведь такого основания нет в Трудовом кодексе РФ.
Как пояснила специалист, руководитель не может привлечь сотрудника к ответственности за субъективные оценки внешности. Однако требования к внешнему виду и гигиене могут быть законно установлены через трудовой договор или локальные нормативные акты.
Эксперт также прокомментировала ситуации, когда речь идет о стойком неприятном запахе, который мешает коллегам или клиентам. В таком случае работодатель вправе реагировать, но только если запах нарушает установленные правила гигиены или условия труда.