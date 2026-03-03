Эксперт Роскачества Ганькина назвала гибридный формат работы наиболее эффективным

Полного исчезновения удаленного и гибридного форматов в России не будет, но рынок труда придет к более сбалансированной модели. Об этом сообщила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина сайту «Газета.Ru» .

Как отмели специалист, удаленную работу сохранят в тех сферах, где это экономически оправдано и не вредит бизнесу: в IT, создании контента, поддержке клиентов, бухгалтерии на аутсорсе. В продажах, на производстве и в управленческих позициях, где важны живые коммуникации и скорость решений, офисный формат будет усиливаться.

Смешанные команды, вероятно, столкнутся с ужесточением контроля над удаленными сотрудниками: внедрение обязательных и регулярных видеосозвонов, более частых отчетов и прозрачных KPI.

Ганькина отметила, что проблема заключается не в самом удаленном формате, а в управленческих компетенциях: многие руководители просто не умеют выстраивать работу дистанционно. Наиболее эффективным остается гибридный формат, который позволяет сотрудникам не уставать от ежедневной езды в офис и работать из дома несколько дней в неделю. При этом такой график помогает поддерживать классический рабочий ритм во время офисных дней.

Эксперт допустила, что в будущем в России возможны два сценария: для дефицитных и высококвалифицированных специалистов будут существовать индивидуальные договоренности, а для массовых позиций все будет более строго: не готов соблюдать новые правила — будем прощаться.

Однако массовых увольнений только за отказ от офиса, скорее всего, не будет. Индивидуальный подход сохранится, особенно в отношении сотрудников, которые приносят реальную ценность бизнесу.