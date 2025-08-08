Эксперт Роскачества Дроздова объяснила частую работу в отпуске тревожностью

Эксперт Роскачества, руководитель проектов компании Beyond Taylor Юлия Дроздова в беседе с RT высказала мнение, что многие продолжают работать в отпуске из-за повышенной ответственности и тревожности.

По словам специалиста, одной из причин является высокая загруженность и страх не успеть выполнить задачу в срок. Люди с высокой степенью ответственности часто думают, что никто другой не справится с их обязанностями.

«Многим знакома фраза „Хочешь сделать хорошо — сделай сам“. Такая ситуация возникает, когда отсутствует опора на команду, с которой работаешь», — пояснила эксперт.

Она также отметила, что в компаниях с современными моделями управления сотрудники могут сосредоточиться на результате и задачах, приносящих прямую пользу, оставляя несрочные и неважные задания без внимания.