Эксперт РОСБИОТЕХа Таранова рассказала, как сделать выпечку полезнее

Заведующая кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Елена Таранова рассказала Life.ru , как повысить пищевую ценность хлеба и сделать его более привлекательным.

Добавление в тесто различных сортов муки и семян способствует улучшению полезных свойств выпечки. Пшеничная мука, благодаря содержанию клейковины, определяет структуру теста и его способность сохранять форму при выпечке. Однако для обогащения выпечки полезными компонентами рекомендуется заменять около 15–20% пшеничной муки другими видами, написало АБН24.

Как отметила Таранова, нутовая, льняная и рисовая мука могут восполнить недостаток витаминов группы В, Е, РР и клетчатки, которые часто теряются при использовании только пшеничной муки. Нутовая мука обогащает выпечку протеином и клетчаткой, а льняная — белками и пищевыми волокнами. Рисовая мука насыщает выпечку витаминами В1, В2, В5, В6, В9, РР и Е, а также кальцием, фосфором, магнием, цинком и железом.