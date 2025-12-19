Эксперт «Росбиотеха» Кузнецова призвала хранить оливье вне холодильника не более двух часов

Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности университета «Росбиотех» Ксения Кузнецова в интервью Lenta.Ru рассказала о возможных опасностях хранения салата оливье вне холодильника. Она подчеркнула, что микроорганизмы быстро размножаются в салате при температуре выше +5 градусов, что может привести к его порче и риску отравления.

По словам эксперта, безопасного срока хранения салата без холодильника не существует — активное размножение микрофлоры начинается уже через пару часов при комнатной температуре. Кузнецова отметила, что жировая эмульсия в салате расслаивается, ухудшая консистенцию и способствуя развитию микроорганизмов.

Когда хранение в холодильнике невозможно, срок нахождения салата в тепле должен быть минимальным — не более двух часов. Если в комнате жарко, срок хранения уменьшается, при этом салат лучше накрыть пищевой пленкой или крышкой.

«Признаки испорченности: кислый запах, жидкость на дне, изменение цвета ингредиентов. При их появлении продукт необходимо утилизировать», — привел слова Кузнецовой сайт «Известия».

Специалист рекомендовала хранить салат только в холодильнике при температуре не выше +4 градусов, доставая его непосредственно перед подачей.