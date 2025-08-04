Эксперт РОСБИОТЕХа Джабакова указала на опасность разморозки мяса в воде

Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова поделилась важной информацией о правилах разморозки мяса. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам эксперта, практика разморозки мяса в воде, особенно горячей, представляет серьезную опасность. Вода с температурой выше +4 градусов создает благоприятные условия для размножения бактерий, таких как Salmonella.

«Мясо оттаивает неравномерно: поверхность перегревается, а внутренние слои остаются замерзшими, что ускоряет порчу», — предупредила специалист.

Как пояснила Джабакова, при такой разморозке ухудшается качество продукта: вода вымывает белки, соки и минералы, а резкий перепад температур разрушает волокна, из-за чего мясо становится жестким и безвкусным.