Эксперт РГО Елецкий: Азовское море по качеству воды постепенно приближается к Черному

У отдыха на Азовском море есть свои преимущества. Так, по качеству воды оно постепенно приближается к Черному, сообщил эксперт регионального отделения Русского географического общества Борис Елецкий в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, сегодня соленость воды в Азовском море составляет сегодня 16-16,5 промилле, тогда как в Черном море — 17-18 промилле. Кроме того, вода на курортах Приазовья теплее, чем в Краснодарском крае, поскольку она быстрее нагревается.

Также Азовское море содержит много грязевых вулканов и большой слой ила, все это очень полезно для здоровья, отметил Елецкий.