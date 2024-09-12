Эксперт РАНХиГС Илюхин поддержал изучение беспилотников на уроках труда

В России выпустили первое пособие для изучения беспилотников на уроках труда в 8-9-х классах. Такую инициативу поддержал научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Борис Илюхин в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, на фоне дефицита в России людей с техническими профессиями любое такое обучение в школах — благо. Введение подобных предметов важно, поскольку в будущем может стать осознанным выбором будущей профессии.

При этом после внедрения уроков с изучением БПЛА образовательные учреждения рискуют столкнуться с нехваткой кадров, отметил Илюхин.