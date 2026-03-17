Эксперт РАН Болгов отметил, что завершение половодья в России возможно уже к концу апреля

Главный научный сотрудник института водных проблем РАН Михаил Болгов сообщил ИА НСН , что при сохранении теплых погодных условий весна позволит завершить половодье в стране уже к концу апреля.

Уровень воды в большинстве рек Европы и Сибири будет выше обычного, особенно заметно превышение нормы ожидается на реке Ока. Эксперт подчеркнул зависимость уровня воды от метеоусловий ближайших недель, которые пока способствуют быстрому таянию снега.

Прогноз специалистов показывает риск значительных колебаний уровней воды, в частности, на бассейнах реки Дон и некоторых регионах Центральной России. Болгов уточнил, что хотя сейчас ситуация выглядит положительной, изменения климата остаются непредсказуемыми. Поэтому сроки завершения периода высокой воды зависят исключительно от динамики погоды в ближайшие дни.