Главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин в беседе с сайтом Lenta.ru рассказал о признаках скорой поломки машины.

По словам эксперта, знание «здорового» состояния авто позволит заметить отклонения. Так, основные предвестники проблем — странные запахи в салоне. Например, запах бензина, если машина не была только что заправлена.

Еще один сигнал — проблемы с запуском двигателя и сбои на холостом ходу. Специалист также перечислил другие признаки неполадок: ошибки электрики и электроники, скрип тормозных колодок. Громкость и частота посторонних звуков должны насторожить владельца, подчеркнул Ракитин.