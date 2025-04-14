Главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин в беседе с сайтом Lenta.ru рассказал о признаках скорой поломки машины.
По словам эксперта, знание «здорового» состояния авто позволит заметить отклонения. Так, основные предвестники проблем — странные запахи в салоне. Например, запах бензина, если машина не была только что заправлена.
Еще один сигнал — проблемы с запуском двигателя и сбои на холостом ходу. Специалист также перечислил другие признаки неполадок: ошибки электрики и электроники, скрип тормозных колодок. Громкость и частота посторонних звуков должны насторожить владельца, подчеркнул Ракитин.
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