Эксперт Rafinad Попова рассказала, что стратегии стали безусловным лидером в мобильном секторе видеоигры

Аналитики отмечают значительный рост охвата игровых сервисов и платформ, который превышает 200%. О предпочтениях российских игроков в видеоигры рассказала руководитель геймингового направления платформы Rafinad Алина Попова в интервью радио Sputnik .

Особенно выделяется увеличение аудитории массовых многопользовательских онлайн-игр (ММО) и шутеров, где прирост достигает 60–70%. Некоторые франшизы смогли расширить свою аудиторию более чем на 160%, подчеркнула Попова.

По словам аналитика, мобильный гейминг остается главным двигателем рынка, на его долю приходится 55% всей выручки индустрии. Доступность смартфонов как наиболее массового инструмента потребления цифрового контента способствует росту популярности мобильных приложений.

В мобильном секторе безусловным лидером стали стратегии. Они лидируют по количеству установок, объему платежей и времени, которое пользователи проводят в игре. Компьютерные ролевые игры (RPG) и головоломки стабильно держатся в топ-3, в то время как шутеры занимают лишь 12% мобильного сегмента.

На персональных компьютерах и консолях по-прежнему в приоритете шутеры. Это обусловлено крупными релизами и продуманными игровыми механиками. Успешные проекты регулярно обновляются, а создатели видеоигр придумывают сезонные события и развивают внутренние сообщества.

Состав игроков за последние годы стал более разнообразным. Основную часть рынка по-прежнему составляют core-геймеры — мужчины от 18 до 35 лет, которые предпочитают многопользовательские онлайн-игры, шутеры и соревновательные режимы. Однако быстрее всего растет сегмент мобильных игроков: мужчины и женщины в возрасте 25–45 лет предпочитают короткие игровые сессии со смартфонов, добавила эксперт.