Эксперт Радионов объяснил рост популярности китайских мотоциклов сложностью покупки моделей из Европы и Японии

Из-за сложностей с приобретением японских и европейских моделей россияне все чаще стали выбирать мотоциклы китайского производства. Они более доступны по цене, что способствует увеличению их популярности. Об этом рассказал активист сообщества «Мото-Москва» Андрей Родионов в беседе с ИА НСН .

«Если человек не слишком погружен в тему, он просто хочет иметь двухколесное транспортное средство, он идет к дилеру, из которых у нас в доступе только продавцы китайской техники. А если человек хочет получить от мотоцикла специфические характеристики, например, использовать его на гоночном треке или для дальних поездок, он заказывает привоз мотоцикла через специальные организации, либо самостоятельно организует доставку мотоцикла из Европы или из Японии», — пояснил Родионов.

Специалист также отметил, что некоторые владельцы не регистрируют свои мотоциклы. Малокубатурный двухколесный транспорт зачастую используется как транспорт для дачи, для поездки за грибами, а также для каких-то нужд, не связанных с выездом на дороги массового пользования. Из-за этого многие владельцы даже не планируют ставить такой транспорт на специализированный учет, подытожил эксперт.