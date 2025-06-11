Эксперт «Работы.ру» Ветерков поддержал идею с мониторингом курьеров

В Петербурге предложили систему отслеживания курьеров с использованием GPS-трекеров, экзаменов на знание ПДД и рейтингов. Такие меры не увеличат стоимость их услуг, зато серьезно повысят безопасность в городе, сообщил заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в интервью ИА НСН .

Эксперт назвал найм доставщиков сложной задачей, указав на дефицит людей, готовых выполнять сложную работу на предлагаемых условиях оплаты.

«Реформа может быть пугающей для компаний, которые оказывают услуги доставки, но она очень важна для безопасности города», — заявил специалист.

По его словам, улучшение транспортной обстановки в Северной столице будет обусловлено появлением рейтинга аккуратности вождения. Курьеры смогут заработать больше, если будут следовать правилам, что обеспечит им лучшие заказы, добавил Ветерков.