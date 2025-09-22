Эксперт «Работы.ру» Санина указала на право пенсионеров уволиться в один день
Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина сообщила в беседе с RT, что в Трудовом кодексе РФ описаны сроки и процедуры увольнения для защиты прав работников.
По словам эксперта, расторжение трудового договора по инициативе работодателя предполагает четкое выполнение предусмотренных законом процедур. Несоблюдение указанных требований влечет применение штрафов и возникновение рисков судебного разбирательства.
«Суд может признать увольнение незаконным, обязать восстановить сотрудника на работе, выплатить компенсацию за вынужденный прогул, возместить судебные издержки», — пояснила специалист.
Она также напомнила о возможности увольнения в один день. Для такой процедуры необходимо соглашение сторон. Кроме того, соответствующее право имеют пенсионеры, работники с уважительными причинами и сотрудники, права которых нарушили.