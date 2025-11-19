Эксперт «Работы.ру» Санина назвала сон в перерыв законным правом сотрудника

Хотя трудовое законодательство России не содержит прямого запрета на сон на рабочем месте, такой поступок может привести к дисциплинарным взысканиям, вплоть до увольнения. Об этом сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с РИА «Новости» .

«Стоит учитывать, что сон в перерыв — это законное право сотрудника. Согласно трудовому кодексу, работник имеет право использовать перерывы для отдыха и питания по своему усмотрению, и это включает возможность вздремнуть, если это никому не мешает», — привел слова специалиста сайт URA.RU.

Однако работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание в соответствии с законом, если сон сотрудника будет расценен как неисполнение трудовых обязанностей, подчеркнула Санина.