Эксперт «Работы.ру» Санина напомнила о праве на доплату при замещении коллеги

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала RT , какие права имеют работники, временно замещающие своих коллег.

По словам эксперта, работодатели часто оформляют совмещение или временное замещение обязанностей, чтобы отсутствие сотрудника не нарушало рабочий ритм организации.

«Такое совмещение возможно исключительно при наличии согласия самого работника, которому поручается выполнение дополнительных задач», — отметила специалист.

Она пояснила, что за дополнительный труд положена специальная доплата к обычной заработной плате. Ее размер определяется по взаимной договоренности.