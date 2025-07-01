Эксперт «Работа.ру» Ветерков указал на желание зумеров иметь гибкий график при трудоустройстве

Молодые люди в России, устраиваясь на работу, предъявляют ряд нестандартных условий, которые могут показаться необычными для представителей других поколений. При этом размер заработной платы иногда уходит на второй план. Такую информацию предоставил ИА НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова поделилась некоторыми из «удивительных» требований, которые зумеры предъявляют при трудоустройстве. Например, они интересуются наличием кофеен рядом с работой или фреш-баров непосредственно на рабочем месте. Молодое поколение ожидает максимально комфортных условий, которые не всегда могут быть обеспечены работодателем.

«Первое классическое требование — это гибкий график, удаленка, либо график с гибридным форматом. Большинство работодателей, которые хотят работать с зумерами, прорабатывают соответствующие механизмы., — подчеркнул Ветерков.

Для многих зумеров баланс личной жизни и работы важнее, чем высокая заработная плата, добавил он.