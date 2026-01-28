Эксперт «Работа.ру» Ветерков рассказал, что заработок сантехников в Москве продолжит расти

Дефицит сантехников и других рабочих специальностей в Москве обусловлен несколькими факторами. Прежде всего, молодежь ориентирована на офисные и IT-профессии, а не на работу руками. Кроме того, тяжелые условия труда и исторически низкие официальные ставки в ЖКХ приводят к тому, что специалисты уходят в частный сектор или другие сферы. Отток трудовых мигрантов из ЖКХ в более доходные отрасли также негативно сказывается на ситуации, особенно для дворников и сантехников. Об этом рассказал ИА НСН заместитель главы сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

На фоне этих проблем зарплаты сантехников в Москве продолжают расти. Минимальная стоимость заказа у сервисных компаний начинается от 1,5–2 тысяч рублей за простой выезд или минимальный объем работ.

Отдельные виды работ, такие как устранение течи или диагностика, могут стоить от 1,5 до пяти тысяч рублей. При ремонте квартиры сантехников нередко считают «по дням»: ориентировочно 2,5–4 тысячи рублей за день работы.

По словам HR-эксперта, руководителя агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадяна, зарплаты будут расти и дальше там, где не хватает рабочих рук. Аналитики ожидают дальнейшее расслоение рынка: по дефицитным рабочим профессиям зарплаты будут и дальше расти быстрее средней по экономике.