Эксперт Пузанов рассказал, что любовь россиян к панельным домам связана с ностальгией по советским временам

Генеральный директор фонда «Институт экономики города» в эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Пузанов объяснил, что популярность панельных домов среди россиян связана не только с архитектурой, но и с личными воспоминаниями.

«Главное, конечно, это то, что люди скучают и испытывают ностальгию не столько по самим жилым помещениям и конструктивным элементам этих домов, сколько по градостроительной среде, в которой они находились: менее плотная застройка, деревья, которые на их глазах выросли», — отметил спеиалист.

Ранее опрос показал, что каждый третий россиянин видит в советских панельных домах эстетику и уют. Особенно это характерно для миллениалов в возрасте от 29 до 38 лет. Из них половина ценит особую атмосферу хрущевок и брежневок, а также зеленые дворы, отмечает исследование девелопера Level Group.