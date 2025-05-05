Эксперт Пшеничных: четкий план поможет адаптироваться к работе после длительных выходных

Первый рабочий день после длительных выходных похож на возвращение из отпуска. Об этом заявил руководитель направления «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных в беседе с сайтом RT .

По словам специалиста, чтобы плавно вернуться в рабочий ритм, лучше заранее составить четкий план действий на ближайшую неделю, расставить приоритеты и избегать новых задач, сроки исполнения которых неясны.

«Количество рабочих встреч сейчас стоит уменьшить в пользу практических задач, а если особенности деятельности компании не позволяют это сделать, то можно сократить время планерок или объединить обсуждение смежных вопросов», — отметил эксперт.

Пшеничных посоветовал чаще устраивать короткие перерывы, придерживаться обычного режима питания и делить обязанности между сотрудниками.