Эксперт Провизион: самозанятость можно совмещать с работой по трудовому договору

Чтобы начать работать на себя, не нужно увольняться с основного места работы. Российское законодательство не запрещает одновременно работать по трудовому договору и оказывать услуги как самозанятый. Об этом рассказал основатель платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль» Михаил Провизион в беседе с RT .

Специалист отметил, что при совмещении двух типов занятости человек получает дополнительный доход к зарплате и при этом не теряет страховой стаж, право на больничный, декрет, отпуск и другие льготы и гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом.

Провизион также подчеркнул, что статус самозанятого позволяет вести бизнес легально и не бояться штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность. Кроме того, налог составляет всего 4% или 6% в зависимости от того, с кем работает человек — с физическими лицами или компанией.