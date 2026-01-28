Эксперт программы «X5 Клуб» Самойлова указала на опасные финансовые привычки россиян

Эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова в беседе с Life.ru поделилась информацией о том, какие финансовые привычки могут негативно влиять на бюджет россиян.

Одной из основных проблем она назвала нерациональное отношение к покупкам, когда привлекательные цены и акции приводят к импульсивным тратам. Для борьбы с этим эксперт рекомендует анализировать необходимость товаров и их пользу, а также планировать расходы заранее.

Важным элементом финансовой грамотности является создание финансовой подушки. Это позволяет накапливать средства и планировать расходы в долгосрочной перспективе. Арина Самойлова советует открыть накопительный счет и ежемесячно откладывать определенный процент от дохода. Также важно всегда иметь наличные деньги в кошельке, чтобы хватило на несколько дней в случае потери или блокировки банковских карт.

Эксперт обратила внимание на иллюзию «бесплатных» покупок за наличные, которая возникает из-за отсутствия автоматического учета расходов при оплате картой. Чтобы сохранить реальное восприятие трат, она рекомендует вручную вносить суммы покупок за наличные в приложения для учета финансов.

Еще одна популярная тенденция — чрезмерные траты после периодов экономии. Самойлова предостерегла от желания компенсировать дни без трат последующими крупными расходами и призвала всегда совершать рациональные покупки.