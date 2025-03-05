Эксперт «Профи.ру» Тихоненко посоветовал проверять квалификацию прораба перед ремонтом

Ремонтные работы важно тщательно планировать. На это указал эксперт по ремонту с сервиса «Профи.ру» Руслан Тихоненко в беседе с «Известиями» .

Собеседник сайта посоветовал приглашать специалиста для проверки объекта перед приемом квартиры от застройщика, чтобы выявить возможные недочеты. Особое внимание следует уделить проверке квалификации прораба, договорившись с ним встретиться лично для обсуждения деталей проекта.

Тихоненко также подчеркнул значимость выбора опытного дизайнера, чьи предложения должны соответствовать техническим возможностям. При составлении сметы рекомендуется внимательно изучить раздел «дополнительные работы», чтобы избежать лишних затрат.

Качественный ремонт требует времени, и следует остерегаться мастеров, обещающих закончить работы слишком быстро, предупредил специалист.