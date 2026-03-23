Эксперт проектного офиса «Контур.Толка» Шехтман рассказал, как обнаружить дипфейк в системе видеоконференций

Использование видеодипфейков в системах видеоконференцсвязи стало все более распространенным явлением. Злоумышленники подделывают внешность и голос собеседников в реальном времени, чтобы выдать себя за коллег, руководителей или партнеров. Как объяснил руководитель проектного офиса «Контур.Толка» Иван Шехтман, для создания видеодипфейка мошеннику достаточно иметь одну качественную фотографию человека. Об этом написали «Известия» .

С помощью специализированного программного обеспечения он может накладывать лицо жертвы на свое изображение в режиме реального времени.

Шехтман подчеркнул, что «своими силами» распознать дипфейк становится все сложнее. Однако все еще можно выявить подделку по ряду визуальных маркеров. Среди них: неестественное или отсутствующее моргание, размытые границы лица, волос или ушей, несоответствие движения губ речи, некорректное освещение лица по сравнению с фоном. Также должны насторожить неестественные повороты головы и мимика.

«В условиях роста цифровых угроз бизнесу необходимо внедрять инструменты верификации, позволяющие в реальном времени отличать подлинное присутствие человека от цифровой имитации», — отметил эксперт.