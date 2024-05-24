Эксперт проекта «Цифровые СНТ» Мезенцев: уборка мусора поможет защитить загородный участок от пожара

Синоптики обещают засушливое лето, в связи с этим возрастает риск пожара в коттеджных поселках. Своевременная уборка сухой травы и мусора обезопасит участок от возгорания, сообщил директор департамента недвижимости проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, сухая куча веток может потенциально послужить источником возгорания. Каждому хозяину дачи у себя на участке стоит поставить хотя бы одну бочку на 200 литров воды, это позволит вовремя среагировать.

Кроме того, трава на обочинах дорог на территории коттеджных поселков должна быть скошена. К концу июня она превращается в сухостой, отметил Мезенцев.