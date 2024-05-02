Эксперт проекта «Цифровые СНТ» Мезенцев напомнил об ответственности за выращивание ипомеи трехцветной | 360°

Общество 02 мая 2024, 17:52 Эксперт проекта «Цифровые СНТ» Мезенцев напомнил об ответственности за выращивание ипомеи трехцветной

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Эксперт федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев посоветовал садоводам проявлять осторожность при выборе семян. Культивирование некоторых растений может обернуться уголовным делом, отметил он в беседе с радиостанцией Sputnik.

По его словам, в соответствующий список включена, например, ипомея трехцветная. Если на участке обнаружат от 10 до 100 лиан, владельцу будет грозить штраф до пяти тысяч рублей. За выращивание более 100 штук можно лишиться свободы на срок до двух лет, пояснил специалист.

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При этом он добавил, что ответственность предусмотрена именно при умышленном культивировании таких цветов.