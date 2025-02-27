Эксперт по ЖКХ Крохин не оценил новые критерии подготовки к отопительному сезону

Юрист по вопросам ЖКХ Константин Крохин в беседе с «Ридусом» прокомментировал новые меры правительства России, которые ужесточают критерии подготовки к отопительному сезону.

Юрист усомнился в том, что введение новых критериев надежности теплоснабжения и расширение полномочий муниципалитетов сможет предотвратить неожиданности зимой для коммунальных служб. Он считает, что основная цель этих изменений — найти ответственного.

«Смысл новых полномочий для муниципалитетов заключается в том, чтобы найти крайнего. Данный документ ничего не изменит кардинально», — сказал он.

Крохин также отметил, что проблемы в коммунальной сфере возникли из-за ошибок, допущенных при приватизации коммунального хозяйства в конце прошлого века. Он добавил, что муниципалитеты неохотно берут на себя ответственность за тепловые и водопроводные сети, предпочитая сдавать их в концессию частным компаниям, договоры с которыми могут не предусматривать инвестиции в модернизацию сетей на протяжении 20 лет.