Эксперт по ЖКХ Казанцева напомнила о праве жильцов аварийных домов не платить за капремонт

Взносы на капитальный ремонт стали обязательными для владельцев жилья уже почти 10 лет назад. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева в беседе с « ФедералПресс » поделилась информацией, какие группы граждан имеют право на льготы.

По словам эксперта по ЖКХ, от уплаты за капремонт освобождены жильцы аварийных домов и зданий, расположенных в закрывающихся населенных пунктах или на землях, изымаемых для государственных нужд.

Казанцева напомнила, что на льготы вправе рассчитывать инвалиды I и II групп, одинокие пенсионеры старше 70 лет, семьи пенсионеров, дети-инвалиды и граждане, на чьем попечении они находятся. В этих случаях половина расходов компенсируется государством.

Кроме того, к льготным категориям относятся жители блокадного Ленинграда, ветераны, сельские педагоги, многодетные семьи и другие.