Эксперт по ЖКХ Юнисова призвала не пытаться самостоятельно устранить серьезные засоры, а обращаться в УК

Эксперт в сфере ЖКХ, сопредседатель НП «Управдом» Евгения Юнисова в беседе с «Радио 1» поделилась рекомендациями по устранению засора канализации в многоквартирном доме.

Специалист отметила, что при первых признаках серьезного засора — если вода не уходит по стояку или поднимается в сантехнических приборах — необходимо сразу обращаться в официальные службы. Контакты таких служб обычно размещены в подъездах на информационных стендах.

«Подобные аварийные ситуации должны устраняться без промедления», — цитируют эксперта «Известия».

При обращении важно четко назвать адрес и подробно описать проблему, а также уточнить номер заявки, отметила Юнисова. Она подчеркнула, что аварийные службы работают круглосуточно, и не стоит пытаться устранять серьезные засоры самостоятельно, так как это может только ухудшить ситуацию.

Если диспетчерская служба управляющей компании не отвечает, следует обратиться в городскую диспетчерскую службу по единому номеру, добавила эксперт.