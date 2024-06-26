Эксперт по ЖКХ Юнисова: индивидуальные приборы учета сократят траты на ЖКУ

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России повысят с 1 июля. Установка в квартире индивидуальных приборов учета поможет сократить траты на ЖКУ, сообщила эксперт по ЖКХ Евгения Юнисова в беседе с ОТР.

По ее словам, особенно это актуально для больших семей, где трое и больше членов семьи. Если индивидуальные приборы учета не установлены, то применяются нормативы потребления — они значительно выше, чем фактические расходы.

Кроме того, Юнисова посоветовала порекомендовала установить систему «умный дом» и заменить современные электроприборы и светодиодные лампы на аналоги.