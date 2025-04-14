Эксперт по ЖКХ Бондарь: жаловаться на переполненные мусорные баки нужно в УК

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал NEWS.ru, куда обращаться россиянам, если во дворе переполнены мусорные контейнеры.
Общественный деятель пояснил: для решения проблемы нужно сделать фото нарушения и отправить его в управляющую компанию через электронный сервис «Госуслуги.Дом». Также эксперт добавил, что жильцы могут обратиться с этой проблемой в Роспотребнадзор.
Юрист Илья Русяев напомнил о штрафах за сжигание мусора на дачах. Он посоветовал дачникам следить за состоянием участка и дома, чтобы избежать нарушений противопожарных требований и санитарных норм. За их несоблюдение предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей.
Власти регионов пока самостоятельно решают, как будет оплачиваться вывоз отходов — по числу жильцов или по площади квартиры.
Школу № 21 в деревне Серково капитально отремонтируют к сентябрю
Обвиняемую в нападении с ножом на актера Деля отправили под домашний арест
Минсоцразвития Подмосковья напомнило о компенсации расходов на детский отдых
Футболисты «Динамо» из Шатуры сыграли вничью с командой «Столица» из Москвы
Баскетболисты Подольска выиграли первые матчи в финале школьной лиги
Прервал гастроли по Европе. Валерий Меладзе вернулся к жене ради дочери
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте