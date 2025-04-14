Эксперт по ЖКХ Бондарь: жаловаться на переполненные мусорные баки нужно в УК

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал NEWS.ru , куда обращаться россиянам, если во дворе переполнены мусорные контейнеры.

Общественный деятель пояснил: для решения проблемы нужно сделать фото нарушения и отправить его в управляющую компанию через электронный сервис «Госуслуги.Дом». Также эксперт добавил, что жильцы могут обратиться с этой проблемой в Роспотребнадзор.

Юрист Илья Русяев напомнил о штрафах за сжигание мусора на дачах. Он посоветовал дачникам следить за состоянием участка и дома, чтобы избежать нарушений противопожарных требований и санитарных норм. За их несоблюдение предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей.

Власти регионов пока самостоятельно решают, как будет оплачиваться вывоз отходов — по числу жильцов или по площади квартиры.