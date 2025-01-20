Эксперт по ЖКХ Бондарь: за неуплату ЖКУ могут запретить выезд за границу

При растущем долге, отметил специалист, управляющая компания может подать иск в суд. При вынесении положительного решения должник обязан покрыть не только основной долг, но и все начисленные на тот момент пени, а также возместить судебные издержки.

По словам Бондаря, после завершения судебного процесса исполнительные документы поступают к судебным приставам. Те имеют право арестовать счета должника, его имущество, ограничить выезд за границу, если сумма превышает 30 тысяч рублей. В некоторых случаях неплательщик может лишиться жилья.