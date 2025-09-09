Эксперт по ЖКХ Бондарь сообщил о возможности компенсации за упавший на машину птичий помет

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил изданию «Абзац» , что за упавший на машину птичий помет можно получить компенсацию. Это возможно, если у вас оформлен полис КАСКО, в котором прямо прописаны риски «повреждения животными» или «воздействия птиц».

По его словам, несмотря на то что птичий помет на машине стал обыденностью для водителей, он может серьезно повредить лакокрасочное покрытие автомобиля из-за содержащейся в нем кислоты.

«Получение выплаты от страховой компании в подобном случае вполне вероятно, но это возможно только при наличии полиса КАСКО. ОСАГО такие риски не покрывает. Ключевым моментом является содержание вашего договора добровольного страхования», — сказал Бондарь.

Эксперт рекомендует при обнаружении повреждений сразу же сообщить в страховую компанию и зафиксировать дефекты. Не стоит пытаться устранить проблему самостоятельно до осмотра специалистами.