Эксперт по ЖКХ Бондарь сообщил, что за грязный подъезд УК грозит штраф до 350 тыс. рублей

Поддержание чистоты в подъездах и на придомовых территориях — прямая обязанность управляющих компаний, сообщил в беседе с Life.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. В их компетенции уборка, мытье полов, чистка лестниц и лифтов, а также вывоз мусора. Игнорирование этих обязанностей считается нарушением правил содержания многоквартирных домов.

По словам эксперта, чаще всего управляющие компании наказываются по статье 7.22 КоАП РФ. За нарушение могут выписать штраф УК от 40 до 50 тысяч рублей, руководителю — от 4 до 5 тысяч. Но за нарушение лицензионных требований по управлению домом (статья 14.1.3 КоАП РФ) суммы значительно больше: до 300 тысяч рублей для компании и до 100 тысяч — для должностного лица. В сложных ситуациях возможны штрафы до 350 тысяч и отстранение директора от должности на три года.

Чтобы зафиксировать нарушения, жильцы могут использовать фото, видео или акт с подписями соседей. Сначала нужно подать претензию через «Госуслуги Дом». Если УК не отреагировала, следует обращаться в жилинспекцию. После проверки инспекторы могут выписать предписание и протокол о штрафе. Повторное игнорирование чревато более жесткими санкциями, включая лишение лицензии.