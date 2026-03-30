Эксперт по ЖКХ Бондарь сообщил, что посудомоечная машина экономит до 90 литров воды за цикл

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил NEWS.ru , что использование посудомоечной машины позволяет сократить расход воды на 90 литров за один цикл.

По словам специалиста, техника потребляет всего 7–10 литров воды, в то время как при ручном мытье расход может достигать 50–100 литров.

Бондарь подчеркнул, что для достижения максимальной экономии важно загружать посудомоечную машину полностью. То же правило применимо и к стиральной машине: не стоит запускать ее ради нескольких вещей, чтобы избежать напрасной траты воды.