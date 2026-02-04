Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал о способах устранения проблемы с температурой стен в квартире

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT подчеркнул, что если в квартире нормальная температура воздуха, но ощущается сырость или сквозняк от стен, необходимо обратиться в управляющую компанию.

По мнению эксперта, следует настаивать на проверке не только температуры воздуха, но и поверхностей стен, особенно в углах.

«Попросите составить официальный акт о некачественной услуге. Этот документ потом можно будет использовать для перерасчета и жалоб», — советует Бондарь.

Если управляющая компания не реагирует, следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию с просьбой провести проверку.

Эксперт привел пример, когда жилищная инспекция выявила проблему в одном из домов: «Воздух в комнате был теплым — +21,4 градуса, а вот стена у самого пола оказалась холодной — всего +13,1 градуса». Разница между температурами составила 8,3 градуса, хотя по строительным правилам она не должна превышать 4 градуса. Инспекторы расценили это как нарушение, и компанию оштрафовали.

«Дискомфорт от холода, идущего от стен, — вероятный сигнал, что ваши права на качественные услуги нарушаются», — заключил специалист.