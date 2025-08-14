Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал о порядке действий при затоплении квартиры

При затоплении квартиры важно оперативно принять меры. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Москвой24» посоветовал в первую очередь обесточить розетки в зоне протечки, чтобы избежать короткого замыкания, и убрать технику и мебель из потенциально затопленных зон.
Затем следует сообщить соседям о проблеме. Если их нет дома, необходимо вызвать аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. Специалисты должны перекрыть воду на стояке или в подвале, если источник находится в общедомовом трубопроводе.
После устранения течи важно зафиксировать ущерб. Представители управляющей компании обязаны составить акт о происшествии. Если сотрудники уклоняются от оформления документа, эксперт рекомендует направить письменное требование на адрес управляющей компании, а также самостоятельно провести фото- и видеосъемку и пригласить свидетелей.
