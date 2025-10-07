Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, что выращивание цветов на балконе МКД может обернуться штрафом

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Москвой 24» предупредил, что выращивание цветов на балконе многоквартирного дома может привести к штрафу.

«Размещение горшков с внешней стороны расценивается как нарушение, поскольку фасад здания является общим имуществом. Такие действия могут квалифицировать по статье о нарушении правил пользования жилыми помещениями», — отметил специалист.

Штрафы за подобные нарушения устанавливаются регионами. В Москве наказание за выращивание цветов на балконе составит до пяти тысяч рублей. Также жильцы не должны отключать пожарную сигнализацию или допускать ее неисправность. За это может быть назначен штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

«Если жильцы не пустят в квартиру газовщиков для плановой проверки или обслуживания, это может повлечь за собой штраф согласно статье о нарушении правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», — предупредил эксперт.

По словам Бондаря, размер такого штрафа составит 5–10 тысяч рублей.