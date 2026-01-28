Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, что перенос «мокрых» зон в квартире нужно согласовывать

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT рассказал, на какие ремонтные работы необходимо получать официальное разрешение.

Как пояснил специалист, при переносе «мокрых» зон, изменении дверных проемов, устройстве или разборке перегородок, вмешательстве в вентиляцию, отопление, водоснабжение или газ потребуется согласование с ответственным ведомством. В Москве эти функции выполняет Мосжилинспекция, а в других городах и регионах — профильный отдел городской или районной администрации либо местная жилинспекция.

Перед началом работ, требующих согласования, необходимо подать обращение. Если ремонтные работы связаны с общим имуществом дома, потребуется согласие всех собственников.