Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил о штрафе за дискриминацию в объявлениях о сдаче жилья

За дискриминационные объявления о сдаче жилья предусмотрены штрафы согласно статье 5.62 КоАП РФ «Дискриминация». Эта статья защищает права человека от нарушений по признакам расы, национальности, религии, пола, семейного положения и другим характеристикам. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью сайту «Абзац» .

Специалист предупредил, что граждане могут быть оштрафованы на сумму от одной до трех тысяч рублей, а компании — от 50 до 100 тысяч рублей, отметило радио Sputnik.

Также может быть применена статья 14.3 КоАП РФ, касающаяся нарушений законодательства о рекламе. В этом случае штрафы будут следующими: для граждан — от двух до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от четырех до 20 тысяч рублей, а для организаций — от 100 до 500 тысяч рублей.