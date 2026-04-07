Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил о штрафах за создание клумбы во дворе многоэтажки

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал «Москве 24» , что самовольная посадка цветов или деревьев во дворе многоквартирного дома может привести к штрафу от пяти тысяч рублей и требованию вернуть территорию в первоначальный вид.

По его словам, земельный участок, на котором стоит дом, включая газоны и деревья, находится в общей долевой собственности всех владельцев квартир. Поэтому любые посадки без согласия остальных жильцов считаются использованием общего имущества без разрешения.

Наказать могут по статье о самовольном занятии земельного участка. Размер штрафа будет зависеть от кадастровой стоимости земли и составит от 1 до 1,5%, но не менее пяти тысяч рублей. Однако на практике денежное наказание за клумбу или куст встречается редко. Чаще всего нарушителя просто просят все убрать и вернуть участку первоначальный вид, отметил специалист.