Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил о риске штрафов за самостоятельную установку батарей

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью RT подчеркнул, что отопительные приборы в многоквартирном доме могут считаться общим имуществом.

Как пояснил специалист, радиаторы без отключающих кранов относятся к системе, за которую отвечает управляющая компания. Поэтому любые действия по их замене следует согласовывать с коммунальщиками.

«Самовольное вмешательство может нарушить тепловой баланс всего подъезда», — предупредил Бондарь.

По его словам, за самовольную установку приборов отопления есть риск получить штраф по ст. 7.21 КоАП России. Кроме того, организация может подать в суд с требованием вернуть все в исходный вид.