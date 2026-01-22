Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил о риске штрафов за самостоятельную установку батарей
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью RT подчеркнул, что отопительные приборы в многоквартирном доме могут считаться общим имуществом.
Как пояснил специалист, радиаторы без отключающих кранов относятся к системе, за которую отвечает управляющая компания. Поэтому любые действия по их замене следует согласовывать с коммунальщиками.
«Самовольное вмешательство может нарушить тепловой баланс всего подъезда», — предупредил Бондарь.
По его словам, за самовольную установку приборов отопления есть риск получить штраф по ст. 7.21 КоАП России. Кроме того, организация может подать в суд с требованием вернуть все в исходный вид.