Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил, что захламленный балкон может привести к штрафам

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с Life.ru предупредил, что захламленный балкон может привести к штрафам и даже уголовной ответственности.

Юрист объяснил правовые последствия нарушения правил пожарной безопасности и превышения допустимой нагрузки на балконные плиты. Он указал, что статья 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ устанавливает штрафы за несоблюдение противопожарных норм в размере от 5 000 до 15 000 рублей. Если в результате нарушения наносится ущерб имуществу или здоровью граждан, штраф повышается до 40 000–50 000 рублей.

Бондарь подчеркнул, что балконные плиты рассчитаны на определенную нагрузку, которая не должна превышать 200 кг постоянной нагрузки и 400 кг общей нагрузки. Хранение тяжелых предметов, таких как мебель и бытовая техника, на балконе может привести к разрушению конструкции и обрушению балкона.