Эксперт по ЖКХ Бондарь предложил писать коллективную жалобу на соседей с большим количеством животных

В России нет ограничений на количество питомцев в квартире, однако использование жилья должно соответствовать санитарным нормам и учитывать права соседей. Об этом напомнил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT .

Специалист предложил урегулировать вопрос, поговорив с владельцами «приюта». Если разговор не помогает, можно обратиться за помощью к управляющей компании.

По мнению эксперта, целесообразно написать коллективное обращение с просьбой составить акт осмотра квартиры, где содержатся животные, и лестничной площадки. В заявлении можно указать, что существует угроза общедомовому имуществу в случае появления тараканов или постороннего запаха.

Если проблема не решается, можно обратиться в Роспотребнадзор с жалобой на нарушение санитарных правил.