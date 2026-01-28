Эксперт по ЖКХ Бондарь посоветовал использовать локальный сервер для защиты «умного» дома от блокировок провайдера

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал NEWS.ru , что защитить «умный» дом от возможного отключения сервисов провайдером можно с помощью локальных систем управления.

По словам эксперта, если управление «умным» домом через приложение было частью покупки, а теперь оно недоступно из-за блокировки серверов, это может быть основанием для возврата денег согласно ст. 4 Закона «О защите прав потребителей». Однако это не решит проблему мгновенно, если, например, отключится автоматика отопления. Поэтому для обеспечения независимости от провайдеров можно перейти на локальные системы управления, отметил Бондарь.

Он также подчеркнул, что облачная модель управления «умным» домом стоит от 399 до 599 рублей в месяц, и за три года затраты могут составить около 25 тысяч рублей. В то же время покупка собственного сервера-хаба потребует разовых вложений до 20 тысяч рублей, после чего можно будет использовать систему без ежемесячных платежей.

Жители многоквартирных домов могут предложить управляющей компании рассмотреть установку локального сервера для управления общедомовыми системами, такими как видеонаблюдение и «умные» домофоны. Это позволит хранить данные жильцов и управлять сервисами локально, повышая отказоустойчивость систем, заключил Бондарь.