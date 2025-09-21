Эксперт по ЖКХ Бондарь отметил, что термостат на обогревателе может снизить расход электричества до 30%

По словам специалиста, приборы с литерой «А» в маркировке считаются наиболее экономичными. Это означает, что устройство соответствует классу энергоэффективности «А» по ГОСТ Р 51388-99.

«Пожалуй, самый важный элемент — это наличие термостата. Он позволяет поддерживать заданную температуру, автоматически включая и выключая прибор, что может сократить расход электричества до 30%», — объяснил Бондарь.

Также сэкономить помогут программируемые регуляторы или таймер, которые позволяют настроить работу устройства по расписанию. Керамические обогреватели потребляют около одного кВт для обогрева 20 квадратных метров и считаются довольно экономичными. Инфракрасные приборы греют не воздух, а предметы и людей в помещении, что также помогает сберегать энергию. В то же время тепловентиляторы, скорее всего, окажутся самыми энергозатратными, добавил Бондарь.