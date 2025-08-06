Эксперт по ЖКХ Бондарь опроверг слухи о штрафах за громкую уборку

Ранее член комиссии Общественной палаты России по экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предупредил, что шум от включенного вечером пылесоса или стиральной машины может повлечь штраф. Он отметил, что в случае превышения предельно допустимой нормы шума человеку могут выписать штраф от 500 до 1000 рублей, а соседи могут потребовать компенсацию морального вреда через суд.

Однако Бондарь подчеркнул, что пока в России не существует штрафов за громкую уборку, так как нет единого закона. Он напомнил о региональных ограничениях за нарушение режима тишины, например, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00, а в Подмосковье — с 21:00 до 08:00 по будням.