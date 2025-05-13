Эксперт по ЖКХ Бондарь: несоблюдение температурного режима может привести к штрафу для компании

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с изданием «Абзац» сообщил, что если работник простудился из-за низкой температуры в офисе, то он имеет право на компенсацию от работодателя.

Несоблюдение температурного режима может привести к штрафу для компании в размере 80 тысяч рублей.

Бондарь пояснил, что работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда согласно Трудовому кодексу РФ. СанПиН устанавливает нормы температуры в офисах: весной — не ниже 20–22 градусов, летом — не ниже 23–25 градусов. Если эти требования не выполняются, работодатель должен принять меры: установить обогреватели, утеплить окна или сократить рабочий день. За нарушение норм предусмотрены штрафы: для ИП — от 2000 до 5000 рублей, для юридических лиц — от 50 000 до 80 000 рублей.

Чтобы получить компенсацию, необходимо доказать связь болезни с условиями на работе через суд. Для этого нужно обратиться к врачу и зафиксировать факт переохлаждения на рабочем месте в больничном листе. Также можно сделать фото термометра, запросить у работодателя акт замера температуры или собрать свидетельства коллег.